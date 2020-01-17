У Мексиці на фабриці піротехніки пролунав вибух: є загиблі

У центральній Мексиці на фабриці піротехніки стався вибух, двоє людей загинули.

Про це повідомляє АР.

"Вибух на складі з феєрверками убив двох осіб і серйозно поранив ще одну в місті на північній околиці Мехіко", – йдеться в повідомленні.

Чоловік, який перебував у будівлі, загинув на місці, госпіталізована жінка померла вже в лікарні.

Читайте також: Кількість жертв вибуху на хімічному заводі в Іспанії зросла

Невизначена третя жертва вибуху отримала сильні опіки та перебуває у важкому стані.

З району евакуювали місцевих жителів.