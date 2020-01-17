У Мексиці на фабриці піротехніки пролунав вибух: є загиблі
Укрінформ
У центральній Мексиці на фабриці піротехніки стався вибух, двоє людей загинули.
Про це повідомляє АР.
"Вибух на складі з феєрверками убив двох осіб і серйозно поранив ще одну в місті на північній околиці Мехіко", – йдеться в повідомленні.
Чоловік, який перебував у будівлі, загинув на місці, госпіталізована жінка померла вже в лікарні.
Невизначена третя жертва вибуху отримала сильні опіки та перебуває у важкому стані.
З району евакуювали місцевих жителів.