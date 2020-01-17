Після Давосу Меркель поїде на переговори з Ердоганом
Про це сказав у п'ятницю на брифінгу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Канцлер Меркель 24 січня 2020 року здійснить поїздку до Стамбула. Центральним пунктом візиту стануть переговори з президентом Туреччини Ердоганом", - зазначив Зайберт.
Серед тем переговорів, за його словами, - актуальні міжнародні та двосторонні питання.
Окрім того, програмою передбачено спільне відкриття нового кампусу Німецько-турецького університету, відвідання німецько-турецької Торгово-промислової палати.
Також Меркель зустрінеться з представниками громадянського суспільства.
До Стамбулу Меркель відбуде після участі в роботі Давоського економічного форуму.
Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.