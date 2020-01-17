Камери зафіксували двох спільників експрезидента Nissan у Стамбулі - ЗМІ

Камери відеоспостереження в аеропорту Стамбула зафіксували двох імовірних спільників колишнього президента компанії Nissan Карлоса Гона, який утік з Японії до Лівану з пересадкою у Туреччині.

Про це повідомляє Sabah.

«29 грудня літак з Осаки приземлився в аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі, двоє іноземців – громадяни США та Лівану 60-річний Майкл Т. та 61-річний Джордж Антоні З. - пройшли перевірку в пункті прибуття», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проходження перевірки після прильоту вони потрапили в об’єктиви відеокамер.

Як вважає турецьке слідство, ці дві особи супроводжували Гона у першій частині його поїздки, потім вони поїхали до іншого аеропорту.

Американські ЗМІ раніше повідомляли про те, що Гона супроводжував колишній американський спецпризначенець Майкл Тейлор.

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Як повідомлялося, влада Японії звинуватила Карлоса Гона у заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності щодо свого прибутку.

Наприкінці 2019 року стало відомо, що Гон утік з Японії в Ліван. 31 грудня він особисто підтвердив цей факт, звинувативши японське правосуддя в несправедливості та упередженості.