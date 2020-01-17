Камери зафіксували двох спільників експрезидента Nissan у Стамбулі - ЗМІ
Про це повідомляє Sabah.
«29 грудня літак з Осаки приземлився в аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі, двоє іноземців – громадяни США та Лівану 60-річний Майкл Т. та 61-річний Джордж Антоні З. - пройшли перевірку в пункті прибуття», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час проходження перевірки після прильоту вони потрапили в об’єктиви відеокамер.
Як вважає турецьке слідство, ці дві особи супроводжували Гона у першій частині його поїздки, потім вони поїхали до іншого аеропорту.
Американські ЗМІ раніше повідомляли про те, що Гона супроводжував колишній американський спецпризначенець Майкл Тейлор.
Як повідомлялося, влада Японії звинуватила Карлоса Гона у заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності щодо свого прибутку.
Наприкінці 2019 року стало відомо, що Гон утік з Японії в Ліван. 31 грудня він особисто підтвердив цей факт, звинувативши японське правосуддя в несправедливості та упередженості.