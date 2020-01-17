Верховний лідер Ірану вперше за 8 років виступив з проповіддю

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше за вісім років виступив з проповіддю, в якій прокоментував збиття літака МАУ та назвав офіційних осіб США "клоунами".

Про це повідомляє CNN.

У своїй проповіді у п’ятницю Хаменеї згадав "мученицьку смерть" генерала, командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані та помсту Тегерана Вашингтону, назвавши її "Божим промислом, а не діянням людини", і похвалився тим, що Іран "дав ляпаса США".

Хаменеї назвав посадовців США "американськими клоунами", які "брешуть громадськості, коли кажуть, що США з народом Ірану".

"Якщо ви (американці — ред.) стоїте близько до Ірану, то лише з наміром встромити ножа в груди народу", — сказав він.

Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ над Тегераном, але заявив, що іноземна преса намагалася обдурити іранців, розповідаючи про збиття літака.

"Наш ворог намагався маніпулювати трагічною катастрофою літака, щоб затьмарити наші досягнення", - сказав він.

Хаменеї також прокоментував напруженість із Францією, Німеччиною і Великою Британією щодо ядерної угоди від 2015 року.

"Стало ясно, що ці європейські країни є лакеями Америки … Але ви, європейські країни, повинні пам’ятати, що Америці не вдалося поставити іранську націю на коліна", — заявив аятола.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий ракетою, яку запустили іранські військові.

Фото з сайту irna.ir