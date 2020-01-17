Греція погрожує ветувати будь-яке рішення щодо Лівії

Висловивши своє розчарування тим, що Греція не була запрошена на недільну конференцію щодо Лівії в Берліні, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пообіцяв ветувати будь-яке рішення щодо Лівії, якщо угода про морський кордон між урядом Триполі і Туреччиною не буде скасована.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на заяву Міцотакіса на грецькому телебаченні.

«Греція ніколи не прийме жодне політичне рішення щодо Лівії в Європейській Раді, яке не містить в собі як передумову анулювання меморандуму з Туреччиною», - наголосив Міцотакіс, розкритикувавши те, що грецьку сторону не запросили в Берлін на конференцію.

Міцотакіс також повідомив, що направив листи з викладенням позиції Греції своїм колегам по ЄС, а також голові Європейської Ради Шарлю Мішелю і голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Грецький прем’єр також зауважив: «Окрім нашого інтересу до Лівії, ці листи також зосереджені на неприйнятному меморандумі, який Туреччина підписала з Лівією», - сказав він.

Як повідомлялося, цей турецько-лівійський меморандум був рішуче засуджений Афінами та ЄС як незаконний, оскільки він порушує суверенітет Греції. Більш того, Афіни розглядають його як частину більш широкої спроби Туреччини оскаржити права Греції в Егейському і Східному Середземномор'ї.

28 листопада в Стамбулі між Туреччиною та міжнародно визнаним урядом Лівії (наразі в цій країні фактично двовладдя) був підписаний меморандум про взаєморозуміння, перший пункт якого передбачає налагодження військової співпраці, а другий стосується розмежування морських зон між країнами і передбачає, зокрема, можливість ведення розвідки та видобутку Туреччиною корисних копалин у виключній економічній зоні Лівії. Саме останній момент найбільше роздратував Грецію.

Фото: АА