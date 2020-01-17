Нова будівля штаб-квартири НАТО вражає

Зсередини виглядає як гігантський зореліт. Згадуються прочитані у дитинстві твори Станіслава Лема

Масштаб штаб-квартири цілком відповідає історичному значенню організації. Жоден безпековий союз держав в історії людства не проіснував стільки, скільки Альянс. І він ще точно поіснує 🙂

Будівля складається з грандіозних довгих секцій, які сходяться посередині і символізують фаланги пальців з'єднаних рук. На фото - місце з'єднання у центрі, 45 метрів заввишки та 245 метрів завдовшки. Воно називається Агорою (як місце народних зборів у Давній Греції).

Будівля, у якій щодено працюють близько чотирьох тисяч людей, майже повністю автономна. Максимально використовує природнє світло, зменшуючи споживання електроенергії, сама збирає до 90% води, яку споживає, опалюється та кондиціонується спеціальною геотермальною системою.

Георгій Тихий

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