Нова будівля штаб-квартири НАТО вражає
Масштаб штаб-квартири цілком відповідає історичному значенню організації. Жоден безпековий союз держав в історії людства не проіснував стільки, скільки Альянс. І він ще точно поіснує 🙂
Будівля складається з грандіозних довгих секцій, які сходяться посередині і символізують фаланги пальців з'єднаних рук. На фото - місце з'єднання у центрі, 45 метрів заввишки та 245 метрів завдовшки. Воно називається Агорою (як місце народних зборів у Давній Греції).
Будівля, у якій щодено працюють близько чотирьох тисяч людей, майже повністю автономна. Максимально використовує природнє світло, зменшуючи споживання електроенергії, сама збирає до 90% води, яку споживає, опалюється та кондиціонується спеціальною геотермальною системою.
Георгій Тихий