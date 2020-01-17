У Китаї друга людина померла через новий коронавірус

У Китаї вже друга людина стала жертвою нового коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Про поширення хвороби, схожої на пневмонію, стало відомо наприкінці грудня 2019 року. 11 січня 2020-го від коронавірусу помер 61-річний чоловік. Лікарі стверджували, що причиною смерті стало загальний стан хворого.

У середу, 15 січня, помер ще один чоловік. Відомо, що йому було 69 років, які-небудь подробиці діагнозу та його симптомів не наводяться.

Новий тип коронавірусу був зареєстрований у китайській провінції Хубей в місті Ухань. На сьогоднішній день виявлено 41 випадок зараження.

Фото: GETTY IMAGES