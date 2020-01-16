Австрія хоче стати "кліматично нейтральною" до 2040 року

Австрія до 2040 року планує повністю перейти на відновлювальні джерела енергії.

Відповідне положення міститься в коаліційному урядовому пакті на 2020-2024 роки між "Австрійською народною партією" та партією "Зелені", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми розглядаємо заходи із захисту клімату як особливий шанс для справедливості, а також майбутнього розвитку економіки та робочих місць в Австрії. Ці шанси потрібно використати – Австрія має найкращі передумови для цього. Спільно ми можемо досягти ціль – кліматично нейтральна Австрія до найпізніше 2040 року, та стати піонером в Європі із захисту клімату. Для нас це, само собою зрозуміло, означає, що атомна енергія не може бути альтернативою, а ми зосереджуємося виключно на відновлювальних джерелах енергії", – йдеться у преамбулі до розділу, присвяченого захисту клімату та енергетиці.

Окрім досягнення "кліматичної нейтральності" на 10 років раніше, ніж скрізь по Європі, новий федеральний уряд також хоче, щоб в Австрії до 2030 року було 100% забезпечення "зеленою" електроенергією.

Згідно з програмою, "кліматична перебудова" усіх секторів, особливо енергетичної системи, повинна відбутися з опорою на відновлювані джерела енергії та кліматично нейтральні технології в усіх секторах.

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У рамках боротьби з викидами в атмосферу від автомобілів у планах також є розширення залізничної мережі в Австрії та поступова відмова в громадському транспорті та транспорті, що використовується в держструктурах, від автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Новий уряд також планує створення при міністерствах довкілля та фінансів робочої групи з метою визначити, скільки коштуватиме викид 1 тонни СО2 – еквівалента з 2022 року. У подальшому розглядається можливість або ж запровадження національної системи торгівлі викидами, або ж будуть залучені існуючі збори.

Активно Австрія виступатиме і проти атомної енергетики, передусім, протидіючи будівництву та розширенню існуючих АЕС в Європі, а також створенню сховищ ядерних відходів у сусідніх країнах.

Просуваючи на європейському рівні ідею відмови від використання вугілля, Відень також займатиметься розробкою вдома плану поетапної відмови від використання невідновлювальних джерел енергії для опалення приміщень – втілюючи курс на відмову від спалювання мазуту, вугілля та природного газу для обігріву та охолодження.

При цьому, особливу увагу новий уряд Австрії хоче зосередити на розвиткові водневої енергетики: напрацювання нової водневої стратегії, активне застосування водневих технологій в сферах економіки та транспорту, ціль: Австрія – "воднева країна №1" у світі, йдеться в урядовій програмі.

Більш детальніше про новий уряд Австрії та його програму читайте в матеріалі за посиланням.