Ситуація з правами людини в Росії продовжує погіршуватися - Human Rights

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначає погіршення ситуації із захистом прав людини в Росії.

Як передає власний кореспондент Укрінформу про це йдеться у Всесвітньому звіті 2020, презентованому в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

«Ситуація з правами людини в Росії продовжує погіршуватися, - зазначено у звіті. - Влада застосовує щодо активістів заборони, репресивні закони та показове переслідування».

Звіт відзначає рекордну кількість протестів проти безпідставного виключення опозиційних кандидатів з місцевих виборів у Москві, на які влада відповіла силою, затриманнями та судовим переслідуванням.

За даними документа, підставою для придушення діяльності неурядових організацій слугує так званий закон про «іноземних агентів». Відзначається, що влада розв’язала кампанію залякування заборонених законом «небажаних» іноземних організацій.

З грудня 2018 року Міністерство юстиції РФ додало до свого списку «іноземних агентів» 12 організацій, серед них три правозахисні, група, що займається запобіганням поширенню ВІЛ/СНІД та Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального. А в листопаді Верховний суд РФ ухвалив рішення закрити одну з найстаріших правозахисних організацій Росії «Рух за права людини».

У закладах досудового утримання та в’язницях поширені тортури та жорстоке ставлення.

Окремий розділ звіту присвячено порушенню прав людини на окупованих Росією територіях України.

«Російський уряд продовжує надавати політичну та матеріальну підтримку озброєним угрупуванням у східній України, але не вживає жодних заходів, або стримати зловживання, зокрема самовільне утримання людей та жорстоке ставлення до затриманих», - ідеться в документі.

Відзначається, що «фактична влада» в Криму продовжує переслідувати кримських татар. Починаючи з 2015 року зафіксовано щонайменше 63 випадки переслідування кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі, при цьому судами ухвалено рішення про 17-річний термін ув’язнення.

Human Rights Watch також відзначає участь Росії в порушенні прав людини в Сирії.

Росія відіграє ключову роль у військовій підтримці сірійського уряду, сказано у звіті, бере участь у атаках на школи, лікарні та цивільну інфраструктуру. Починаючи з квітня 2019 року внаслідок сирійсько-російських бойових дій задля відновлення контролю над провінцією Ідліб, що включали використання міжнародно забороненої зброї, загинуло більше тисячі мирних жителів. Росія залишається найбільшим постачальником зброї для сирійського уряду, ідеться в документі.

Також відзначається, що «Росія продовжує використовувати дипломатичний тиск на Раду безпеки ООН та інші структури, аби блокувати відповідальність за злочини в Сирії».