В іспанському аеропорту сталася пожежа, евакуюють літаки
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Укрінформ
У зв'язку з пожежею на даху аеропорту в іспанському місті Аліканте евакуюють пасажирів з літаків.
Про це повідомляє Daily Mail.
“Унаслідок пожежі на даху аеропорту в Аліканте евакуюють людей з будівель і літаків”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що літаки, які мали прибути до Аліканти, перенаправляють до інших аеропортів.
Водночас, літаки продовжують вильоти з аеропорту, де сталася пожежа.
Нині немає інформації про постраждалих.
За попередньої інформацією, пожежа спалахнула в середині одного з офісів у терміналі аеропорту.
Фото з сайту dailymail