В іспанському аеропорту сталася пожежа, евакуюють літаки

У зв'язку з пожежею на даху аеропорту в іспанському місті Аліканте евакуюють пасажирів з літаків.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Унаслідок пожежі на даху аеропорту в Аліканте евакуюють людей з будівель і літаків”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки, які мали прибути до Аліканти, перенаправляють до інших аеропортів.

Водночас, літаки продовжують вильоти з аеропорту, де сталася пожежа.

Нині немає інформації про постраждалих.

За попередньої інформацією, пожежа спалахнула в середині одного з офісів у терміналі аеропорту.

Фото з сайту dailymail