Меркель скликає конференцію з питань мирного врегулювання в Лівії

Міжнародна конференція з питань мирного врегулювання у Лівії має відбутися у Берліні 19 січня.

Про це повідомляє на своєму вебсайті уряд ФРН.

"Канцлер Ангела Меркель за погодженням з Генеральним секретарем ООН вирішила запросити в неділю, 19 січня 2020 року, в Берлін у відомство канцлера на конференцію по Лівії на рівні глав держав та урядів", - йдеться у повідомленні.

Меркель запросила наступні країни та організації: США, Росію, Великобританію, Францію, Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину, Республіку Конго, Італію, Єгипет, Алжир, а також ООН, Європейський Союз, Африканський Союз та Лігу Арабських держав.

Прем'єр-міністр Лівії Фаєс Аль Саррай і генерал Шаліфа Хафтар також запрошені до Берліна.

Останніми місяцями в Берліні відбулися кілька зустрічей вищих державних посадовців, які опікуються питаннями Лівії. Берлін наполегливо працював над підготовкою представницької конференції.

У повідомленні нагадується, що Німеччині з вересня 2019 року виступає організатором інтенсивного консультаційного процесу, який супроводжує роботу Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша та його спеціального посла по Лівії Гассана Саламе. Метою цього процесу є підтримка зусиль ООН щодо суверенної Лівії та внутрішнього процесу примирення в Лівії за допомогою групи держав та міжнародних організацій.

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Як повідомлялося, 13 січня у Москві пройшли переговори щодо врегулювання ситуації в Лівії, де триває громадянська війна. Після більше 8 годин переговорів глави Уряду національної згоди Лівії та Лівійської національної армії не підписали домовленості про припинення збройної боротьби.

При цьому командувач Лівійської національної армії Хафтар залишив Москву. Після цього підконтрольні Хафтару війська оголошували, що "готові й сповнені рішучості боротися до перемоги".

Уряд національної злагоди Лівії під керівництвом Фаїза Сараджа, що базується у Тріполі, раніше оголосив про призупинення бойових дій на заході країни. Перемир'я розпочалося 12 січня. У той же день про припинення вогню оголосила Лівійська національна армія, очолювана генералом Хафтаром. Передбачалося, що припинення вогню буде тимчасовим, щоб Уряд національної злагоди, який підтримує Туреччина, і Лівійська національна армія, яку підтримує РФ, змогли укласти угоду про призупинення бойових дій. У Москві Сарадж і Хафтар повинні були обговорити угоду про перемир'я.

У 2011 році у Лівії було повалено режим диктатора Муаммара Каддафі. Він правив країною понад 40 років. Після падіння режиму Каддафі у країні розпочалася боротьба за владу між різними угрупованнями. Цей конфлікт призвів до громадянської війни, яка триває досі.

Зараз захід країни і столицу Тріполі контролює Уряд національної згоди. Його підтримують ООН, західні країни, Туреччина та Катар.

У 2019 році Хафтар оголосив про початок облоги Тріполі. ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що лівійський генерал користується підтримкою Росії. Російська влада офіційно цього не підтверджує. За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, на стороні Хафтара воюють більше двох тисяч найманців російської "приватної військової компанії Вагнера", яку пов'язують з підприємцем Євгеном Пригожиним, так званим "кухарем Путіна".