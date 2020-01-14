В Ірландії відбудуться дострокові парламентські вибори

Дострокові парламентські вибори в Ірландії відбудуться 8 лютого.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар на засіданні Кабміну у вівторок, повідомляє The Irish Times.

“Загальні вибори (до парламенту - ред.) відбудуться у суботу 8 лютого ”, - йдеться у повідомленні.

Очікується, що Варадкар сьогодні зустрінеться з президентом країни Майклом Хіггінсом та попросить його розпустити парламент, в якому партія нинішнього глави уряду Ірландії не мала більшості.

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Зазначається, що вибори у суботу є дуже незвичними для країни, в якій впродовж останніх десятиліть голосування відбувалося у четвер або п'ятницю.