В Ірландії відбудуться дострокові парламентські вибори
Укрінформ
Дострокові парламентські вибори в Ірландії відбудуться 8 лютого.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар на засіданні Кабміну у вівторок, повідомляє The Irish Times.
“Загальні вибори (до парламенту - ред.) відбудуться у суботу 8 лютого ”, - йдеться у повідомленні.
Очікується, що Варадкар сьогодні зустрінеться з президентом країни Майклом Хіггінсом та попросить його розпустити парламент, в якому партія нинішнього глави уряду Ірландії не мала більшості.
Зазначається, що вибори у суботу є дуже незвичними для країни, в якій впродовж останніх десятиліть голосування відбувалося у четвер або п'ятницю.