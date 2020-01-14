На Філіппінах через активність вулкана евакуювали понад 30 тисяч осіб

На Філіппінах через активність вулкана Таал місцева влада евакуювала понад 30 тисяч людей.

Про це повідомляє АР.

"Вулкан поблизу столиці Філіппін 14 січня почав вивергати вулканічні рештки та попел, відбуваються постійні вібрації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, крім цього, у стовпі з попелу та вулканічних решток, які вулкан випустив після виверження, спалахувала блискавка.

Протягом восьми годин у вівторок було зафіксовано близько 50 вулканічних землетрусів. У Філіппінському інституті вулканології та сейсмології заявили, що це свідчить про зростання кількості магми.

Урядове агентство з реагування на катастрофи нарахувало понад 30, 4 тис. евакуйованих осіб у Батангасі та сусідній провінції Кавіте.

Вчора, 13 січня, чиновники наказали закрити найближчі школи та урядові установи. У Манілі тимчасово зупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ніно Акіноу.

Рівень небезпеки підвищений до четвертого, передостаннього. Найвищий рівень небезпеки - п’ятий - оголошують перед самим виверженням вулкана.

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Як відомо, Таал — діючий вулкан на Філіппінах, популярний туристичний об'єкт. Розташований на острові Лусон за 60 км на південь від столиці Філіппін Маніли.

Раптове виверження сталося 12 січня. Повідомлялося про попелопади та вулканічні грози. Також вулканологи попередили про небезпеку цунамі.

Фото: Getty Images AsiaPac