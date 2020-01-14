Вчені отримали неспростовні підтвердження постійного нагрівання планети

Підвищення температури світового океану у 2019 році досягло нового рекордного рівня, засвідчивши неспростовне й зростальне нагрівання планети.

Про це йдеться в публікації американської версії видання The Guardian з посиланням на дослідження вчених зі США.

"Вивчаючи океани, ми бачимо постійний, безперервний і прискорений темп потепління планети Земля. Це страшна новина", - зазначив у цьому зв'язку один з учасників наукового дослідження професор Джон Абрахам з університету Сент-Томас (штат Міннесота, США).

Інший науковець, професор Майкл Манн з Університету Пенсильванії додав, що 2019-й рік був не тільки рекордним в плані потепління, але й показав найшвидшу динаміку нагрівання за останнє десятиліття. За його словами, це є "чітким нагадуванням, що нагрівання нашої планети внаслідок людської діяльності продовжується невпинно".

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Світовий океан – це найяскравіший показник надзвичайних змін клімату, оскільки вони поглинають понад 90% тепла, що потрапляє в атмосферу з парниковими газами від спалювання викопного палива, знищення лісів, а також через іншу людську діяльність. За даними нового аналізу, проведеного за останні п'ять років, було підтверджено, що нинішній рік був "найтеплішим" на Землі. Ба більше, це саме можна сказати про останнє десятиріччя.

"Кількість тепла, що поглинає Світовий океан, дорівнює показнику, ніби кожна людина на планеті включила б 100 мікрохвильових печей впродовж цілого дня й всієї ночі", - зазначається в публікації.

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Внаслідок цього виникають потужні шторми, порушується цикл водообміну, що призводить до більшої кількості повеней, посух та лісових пожеж. Крім того, поступово підвищується рівень моря.

Хоча точні вимірювання температури світового океану проводяться з середини минулого століття, вчені стверджують, раніше він не був теплішим, ніж зараз.

"Дані, які ми отримали, є неспростовними, але ми досі маємо надію, оскільки люди все ще можуть вжити заходів. Ми просто ще не докладали суттєвих зусиль", - зауважують американські вчені.

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія ухвалила "Зелену угоду" - пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери відповідно до мети перетворення Європи на "кліматично дружній" континент до 2050 року.