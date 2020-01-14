Франція пропонує включити Ніццу до Світової спадщини ЮНЕСКО

Франція просуває кандидатуру міста Ніцца до включення до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це заявило у понеділок міністерство Європи та закордонних справ країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Кандидатура Ніцци, туристичної столиці Рив'єри, підкреслює культурну спадщину і туристичний розвиток Франції. Включення Ніцци до об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО посилить привабливість та культурний вплив усіх французьких територій", - заявив міністр Європа та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Відповідну заявку ЮНЕСКО розгляне на сесії у липні 2021 року.

Нагадаємо: ЮНЕСКО — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.