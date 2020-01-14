Франція пропонує включити Ніццу до Світової спадщини ЮНЕСКО

Франція пропонує включити Ніццу до Світової спадщини ЮНЕСКО

Укрінформ
Франція просуває кандидатуру міста Ніцца до включення до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це заявило у понеділок міністерство Європи та закордонних справ країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Кандидатура Ніцци, туристичної столиці Рив'єри, підкреслює культурну спадщину і туристичний розвиток Франції. Включення Ніцци до об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО посилить привабливість та культурний вплив усіх французьких територій", - заявив міністр Європа та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

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Відповідну заявку ЮНЕСКО розгляне на сесії у липні 2021 року.

Нагадаємо: ЮНЕСКО — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

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