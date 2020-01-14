Рада ЄС оновила свій підсанкційний "терористичний список"

Рада ЄС оновила у понеділок так званий "терористичний список ЄС", який містить осіб, організації та установи, проти яких вживаються обмежувальні заходи, зокрема, заморожування рахунків і активів на території країн Євросоюзу у зв’язку із терористичною діяльністю.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

"Вперше Рада ЄС утворила такий перелік на виконання резолюції РБ ООН 1373/2001 після терористичної атаки 11 вересня 2001 року. Рада переглядає цей список через регулярні інтервали та, щонайменше, раз на шість місяців, на основі регулярного обміну інформацією між країнами-членами щодо будь-яких нових фактів або подій, які мають відношення до цього переліку", - йдеться у документі.

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Зазначається також, що зазначений санкційний режим відокремлений від резолюцій ОБ ООН 1267 (2011), 1989 (2011) та 2253 (2015) які спрямовані проти Аль-Каїди та Ісламської держави (ISIL/Da'esh). ЄС також має власний режим санкцій, який дозволяє йому автономно застосовувати санкції проти Ісламської держави та Аль-Каїди, а також проти осіб та установ, з ними пов’язаних або таких, що надають допомогу цим терористичним силам.

У повідомленні наводиться статистика Європолу, що тільки упродовж 2018 року відбулося 129 терористичних нападів, або їх спроб, частина з яких була упереджена. В результаті дій правоохоронців були арештовані за звинуваченням у терористичній діяльності 1056 осіб. При цьому найбільша кількість терористичних атак була здійснена у Великобританії (60 випадків), за якою слідують Франція (30), Італія (13), Іспанія (11), Греція (7), Нідерланди (4), Німеччина (2), Бельгія та Швеція (по одному випадку у кожній країні).

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При цьому кількість терористичних атак зменшилася у порівнянні з 2017 роком, коли відбулося або було упереджено 205 терористичних актів. Піку терористична активність сягала у 2015 році – тоді в країнах ЄС було скоєно 211 терористичних нападів або спроб таких нападів.

Як йдеться у супровідних документах, серед 15 осіб, які підпадали під санкції ЄС після попереднього перегляду «терористичного списку» у серпні 2019 року, був названий іранський генерал-майор Касем Сулеймані, який нещодавно був ліквідований в результаті повітряного удару США.