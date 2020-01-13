На зустрічі у Москві лівійська сторона взяла час на роздуми до ранку

Фаїз Саррадж, глава уряду національної згоди (УНЗ), що засідає у Тріполі, і глава Вищої державної ради Лівії Халед аль-Мішрі підписали проєкт документа щодо врегулювання в країні, командувач Лівійською національною армією (ЛНА) Халіфа Хафтар взяв час до ранку.

Про це повідомляє ТАСС, цитуючи главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Голова УНЗ Лівії пан Саррадж і голова державної ради пан аль-Мішрі його щойно підписали. Маршал Хафтар, командувач ЛНА, і голова Палати депутатів у Тобруку Акіла Салех розглядають цей документ позитивно і попросили трохи додаткового часу до ранку наступного дня, щоб визначитися з підписанням", - сказав Лавров.

За його словами, цей документ, нібито, дозволить конкретизувати питання, пов'язані з режимом припинення вогню. "Проект підсумкового документа сьогоднішньої зустрічі розглядався детально. Він був предметом досить серйозних переговорів", - сказав глава російського МЗС. Він також нагадав, що проєкт документа було розглянуто керівниками оборонних відомств Росії і Туреччини Сергієм Шойгу і Хулусі Акаром.

Саррадж і Хафтар беруть участь у переговорах в Москві, які розпочалися в понеділок під егідою міністерств закордонних справ та оборони РФ і Туреччини. Опівночі 12 січня набув чинності режим припинення вогню між ворогуючими у Лівії сторонами в рамках запропонованої президентами РФ і Туреччини ініціативи.

Наразі у Лівії паралельно існують два органи виконавчої влади: міжнародно визнане УНЗ і тимчасовий кабінет Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, який діє на сході країни спільно з парламентом і підтримується ЛНА Хафтара. Останній після тривалих з 4 квітня позиційних боїв на підступах до Тріполі 12 грудня оголосив про початок вирішального наступу на столицю.