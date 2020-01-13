На різанині у Колорадо постраждали восьмеро людей

На різанині у Колорадо постраждали восьмеро людей

Укрінформ
Невідомий чоловік вчинив нерозбірливу різанину в одному з містечок штату Колорадо, США, поранивши вісім осіб у ніч проти понеділка.

Нападник був затриманий одним із постраждалих, повідомляє американський центральний телеканал CNN.

"За попередньою інформацією, нападник завдав ножові поранення восьми особам у різних локаціях в містечку Колорадо-Спрінгз (штат Колорадо) в ніч проти понеділка", - зазначається в повідомленні.

Різанина скінчилася після того, як нападник був затриманий.

Перший дзвінок правоохоронцям надійшов близько 1:30 ночі з повідомленням про те, що двоє людей отримали ножові поранення. Підозрюваний утік через парк. Офіцери поліції почали пошукову операцію. Згодом були виявлені інші жертви.

В одному з місць на відстані півтори милі (близько 2,5 км) правоохоронці знайшли нападника, якого затримав один із постраждалих.

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Всі вісім потерпілих були доставлені до лікарень. Поліція повідомила, що підозрюваний діяв самостійно. Розслідування інциденту триває. Про мотиви нападу, і чи може це бути кваліфіковано як терористичний акт, поки не повідомляється.

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