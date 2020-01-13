На різанині у Колорадо постраждали восьмеро людей

Невідомий чоловік вчинив нерозбірливу різанину в одному з містечок штату Колорадо, США, поранивши вісім осіб у ніч проти понеділка.

Нападник був затриманий одним із постраждалих, повідомляє американський центральний телеканал CNN.

"За попередньою інформацією, нападник завдав ножові поранення восьми особам у різних локаціях в містечку Колорадо-Спрінгз (штат Колорадо) в ніч проти понеділка", - зазначається в повідомленні.

Різанина скінчилася після того, як нападник був затриманий.

Перший дзвінок правоохоронцям надійшов близько 1:30 ночі з повідомленням про те, що двоє людей отримали ножові поранення. Підозрюваний утік через парк. Офіцери поліції почали пошукову операцію. Згодом були виявлені інші жертви.

В одному з місць на відстані півтори милі (близько 2,5 км) правоохоронці знайшли нападника, якого затримав один із постраждалих.

Всі вісім потерпілих були доставлені до лікарень. Поліція повідомила, що підозрюваний діяв самостійно. Розслідування інциденту триває. Про мотиви нападу, і чи може це бути кваліфіковано як терористичний акт, поки не повідомляється.