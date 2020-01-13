Новий уряд Іспанії склав присягу

В Іспанії склали присягу члени нового уряду, який утворили соціалісти та лівий альянс "Подемос".

Про це повідомляє AP.

"Двадцять два міністри склали присягу як члени нового коаліційного уряду Іспанії - першого в державі, де донедавна домінували дві основні партії, що по черзі приходили до влади", - йдеться у повідомленні.

Король Феліпе VI був присутній на короткій церемонії, яка ознаменувала інавгурацію уряду на чолі з лідером соціалістів Педро Санчесом.

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У новому уряді п'ять представників є вихідцями з партії "Подемос", зокрема лідер цієї політсили Пабло Іглесіас став одним із чотирьох віцепрем'єр-міністрів.

Санчес поставив за мету новому уряду впровадження соціальних реформ, досягнення міцного економічного зростання та "діалог" із прибічниками незалежності Каталонії.

Водночас, у нового уряду можуть виникнути труднощі з ухваленням потрібних законів, адже вона не має більшості у парламенті, в якому 350 місць: Соціалістична партія Санчеса має 120 мандатів, а "Подемос" - 35.