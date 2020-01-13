Експрезиденту Пакистану скасували смертний вирок

Вищий суд міста Лагор у Пакистані визнав неконституційним смертний вирок колишньому президенту країни Первезу Мушаррафу за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомляє BBC.

"Суд у Пакистані скасував смертний вирок, винесений колишньому президенту Первезу Мушаррафу, визнавши судовий процес неконституційним", - йдеться у повідомленні.

Генерал Мушарраф оскаржував утворення спеціального суду, який визнав його винним у державній зраді у грудні минулого року.

Мушаррафа звинуватили у державній зраді у 2013 році. Приводом для цього стало призупинення у 2007 році дії Конституції країни та арешт суддів Верховного суду Пакистану.

Коли Наваз Шаріф - старий конкурент Мушаррафа, якого останній усунув від влади у результаті державного перевороту 1999 року, був обраний прем'єр-міністром у 2013 році, він ініціював судовий позов за державну зраду проти генерала Мушаррафа.

Мушарраф стверджував, що справа політично мотивована, і що дії, які він вчинив у 2007 році, були узгоджені з урядом. Але його аргументи судами було відхилено, його звинуватили в тому, що він тоді вчинив незаконно.

Як повідомлялося, Мушарраф був президентом Ісламської республіки Пакистан з 2001 по 2008 роки. Він прийшов до влади внаслідок військового перевороту 1999 року. А пішов у відставку - під тиском опозиції.

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У 2007 році у Пакистані виникла політична криза через те, що Мушарраф оголосив про відставку верховного судді Іфтіхара Чаудхрі та ще 60 суддів, щоб гарантувати собі переобрання на посаду президента. Після цього країною прокотилася хвиля масових демонстрацій, що нерідко переростали у зіткнення з поліцією. Політична боротьба в країні зробилася жорсткішою, коли до неї вступили голова опозиційної партії Беназір Бхутто та колишній прем'єр Пакистану Наваз Шариф, котрий повернувся на батьківщину.

У листопаді 2007 року Мушарраф склав президентську присягу на новий п'ятирічний термін та став цивільним президентом Пакистану, пішовши у відставку з посади головкому збройних сил і передавши повноваження командувача генералові Ашфаку Кіані.

На парламентських виборах 2008 року перемогли опозиційні до Мушаррафа партії. Під наростаючим тиском 18 серпня 2008 року Мушарраф, якому парламент країни загрожував імпічментом, виступив з телезверненням до нації та заявив про свій намір піти у відставку, відкинувши висунуті проти нього звинувачення.