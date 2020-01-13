Загиблі у небі над Тегераном. Що спільного з МН17?

До якого суду в Гаазі може звернутися Україна, щоб покарати винних і отримати компенсації

Ця “катастрофічна помилка” забрала життя 176 людей. Серед них 11 українців – дев'ять членів екіпажу і двоє пасажирів. Помилково випущена ракета, яка поцілила в авіалайнер, загалом убила громадян семи країн: України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Зараз важко сказати, що саме змусило Іран узяти на себе відповідальність. Докази, які почали з’являтися у мережі, інформація спецслужб різних країн, міжнародний тиск…

Головне, що своїм зізнанням Іран не допустив багаторічних мук, яких через мовчання зазнали родичі загиблих у катастрофі рейсу МН17. Вже понад п’ять років вони намагаються з’ясувати, що сталося. Сім'ї загиблих рейсу PS752 заявили, що почувши правду, відчули полегшення і вже цього тижня сподіваються отримати тіла рідних.

На місці катастрофи працюють експерти з метою детального дослідження та остаточного встановлення істини та причин трагедії.

MH17

І схоже, що у катастрофі з літаком МАУ, так само, як і з МН17, без росіян не обійшлося. У мережі майже одразу після падіння повітряного судна почали з’являтися зображення уламків ракети "Тор" – зенітної ракети російського виробництва. Команда Bellingcat збирає та перевіряє на достовірність усі знахідки, намагається з’ясувати, де були зроблені фото та відео. Варто зазначити, що Іран закуповує в Росії ЗРК "Тор".

Отже, що відомо про атаку на літак МАУ Bellingcat, яких висновків дійшли авіаексперти, і як коментує трагедію нідерландський адвокат, що спеціалізується на авіакатастрофах – до якого суду, на його думку, може звернутися Україна?

Катастрофа літака МАУ в Тегерані / Фото: АА

ЗАМІСТЬ БАРСЕЛОНИ – В ТЕГЕРАН

Він дуже любив Нідерланди. Бортпровідник Boeing 737-800 МАУ Ігор Матьков марив небом і облетів чи не увесь світ. Обожнював Нью Йорк та по-справжньому закоханий був у Амстердам. Його колишня цивільна дружина Крістіна Александрович розповіла Укрінформу, що разом вони багато подорожували, але саме в Амстердам він був готовий полетіти будь-якої миті.

Ігор Матьков / Фото з особистого архіву Крістіни Александрович

“Якби я йому сказала: “Полетіли в Амстердам”, – то він би тут же стрибнув у літак і ми б полетіли. У цьому місті неймовірна атмосфера, архітектура, свобода. Ми були кілька разів у Нідерландах. Побували в багатьох різних містах. Це країна, яка зачаровує”, – згадує Александрович.

Про те, що Ігор Матьков загинув поблизу Тегерана, вона дізналася від його матері. Разом пара була 9 років. Ігор фактично став другим батьком для її сина від першого шлюбу.

І хоча молоді люди рік тому розійшлися, вони зберегли гарні стосунки, бачилися і постійно спілкувалися. Розмовляли навіть за день до його смерті. І вже наступного дня, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні було збито літак "Міжнародних авіаліній України". Крістіна каже, Ігор не мав летіти у Тегеран.

Крістіна Александрович та Ігор Матьков / Фото з особистого архіву Крістіни Александрович

“Йому поставили замість Барселони рейс на Тегеран. І йому було страшно летіти. Він наче щось передчував. Перед вильотом він мені кілька разів телефонував. Просто неможливо повірити: розбився, цього не може бути”, – розповідає Крістіна Александрович.

Жінка каже, відчула полегшення, коли Іран визнав збиття літака МАУ. Вона певна, що це зізнання врятувало її та інших людей, які втратили своїх близьких, від багаторічної, виснажливої боротьби за правду.

"Я найбільше боялася, що все звалять на тих, у кого вже не запитаєш. Ця трагедія, страшна смерть, але те, що Іран визнав, – це полегшення. Я тепер знаю, що сталося. Це може здатися дивним, але мені стало легше: слава Богу, це не триватиме роками, як із трагедією МН17. Вже відомо, що сталося, ця інформація вже надана", – сказала вона.

Крістіна сподівається, що вже цього тижня, після проведення ДНК-експертизи, тіла загиблих повернуться в Україну й рідні зможуть із ними попрощатися.

“Його мати, вона чекає сина… Поки що невідомо, коли тіла можуть відправити в Україну, але я припускаю, що це може бути цього тижня. Я сподіваюся, що це не затягнеться надовго”, – каже Александрович.

Нідерландець Піт Плуг у катастрофі МН17 втратив брата, невістку і племінника. Його брат – один із двох людей, кого не ідентифікували. Минуло вже понад п’ять років, а людських останків брата не знайшли. Піт не зміг із ним попрощатися.

"Добре, що Іран усе визнав, це врятувало рідних 176 загиблих від багатьох болісних моментів та розчарувань”, – каже член правління фонду “Авіакатастрофа” Піт Плуг.

Піт Плуг

Фото та відео авіатрощі поблизу Тегерана наче повернули родичів загиблих у катастрофі MH17 у 2014 рік. Трагедія в Ірані стала болісним нагадуванням про втрату їхніх близьких у небі над Донбасом 17 липня 2014 року, коли був збитий пасажирський літак, що виконував той трагічний рейс. Із 298 загиблих 196 були громадянами Нідерландів. Міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що МН17 був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокована у Курську.

Катастрофа літака МАУ в Тегерані / Фото: АА

РОСІЙСЬКА РАКЕТА "ТОР" І ЗІЗНАННЯ ІРАНУ

Спочатку Іран, так само як і Росія щодо МН17, намагався приховати свою причетність до трагедії та заперечував збиття літака МАУ.

Тоді США, Канада та Нідерланди, які мають багаторічний досвід розслідування катастрофи МН17, повідомили про наявність даних щодо збиття українського літака зенітною ракетою.

Анк Бейлевельд / Фото: Bart Maat/ANP

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд повідомила: служба військової розвідки та безпеки має відповідну інформацію. Вона також наголосила, що дуже важливо провести детальне розслідування. "Важливо, щоб ми підтримували одне одного", – наголосила Бейлевельд.

У мережу виклали перші знімки уламків ракети "Тор" – зенітної ракети російського виробництва. Команда Bellingcat взялася перевіряти їхню достовірність і закликала усіх ділитися будь-якими зображеннями з місця трагедії, які можуть розповісти бодай щось про деталі катастрофи. З кожним днем кількість фото та відео збільшується, з’являються кадри ймовірного запуску ракети "Тор".

Еліот Гіґґінс

“Здається все більш імовірним, що це була ракета земля-повітря "Тор", але відкидати інші варіанти ще зарано, бо ще немає 100% доказів”, – повідомив Укрінформу засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

Петер Вайнінга

Те, що Іран не навмисно збив літак української авіакомпанії МАУ, нідерландський авіаексперт Петер Вайнінга (Peter Wijninga) назвав "дуже можливим". Такої думки – й німецький експерт Тім ван Беверен (Tim van Beveren), який переглядав відео у мережі.

Тім ван Беверен

“Схоже, що відео достовірне, хоча і дуже низької якості. На жаль, імовірно, що літак був збитий ракетою”, – сказав він у коментарі Укрінформу.

Іран зі свого боку намагався переконати, що причиною катастрофи стали технічні несправності літака. Говорили про загоряння двигуна, але згодом Іран офіційно визнав збиття українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ та пообіцяв покарати винних у загибелі 176 людей. Більшість загиблих – громадяни Ірану та Канади.

“Я задоволений, що іранці визнали це. За останні п'ять із половиною років я бачив біль, завданий росіянами родичам загиблих на борту MH17, через брехню, пропаганду та підробку інформації, тому втішений, що сім'ї жертв PS752 позбавлені цього”, – сказав у коментарі Укрінформу засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

ПОКАРАННЯ ВИННИХ

Україна відкрила кримінальне провадження щодо катастрофи українського літака поблизу Тегерана. Нідерландський адвокат Веру Мева, який спеціалізується на авіакатастрофах, зазначив, що відповідно до Додатку 13 Чиказької конвенції "Розслідування авіаційних подій та інцидентів" – країна-виробник літака, країна-розробник, країна, у якій базується авіакомпанія, країни, чиї громадяни загинули у катастрофі, мають право брати участь у розслідуванні. Тобто, згідно з міжнародними правилами, розслідувати трагедію мають Іран – країна де сталася трагедія, Україна, як країна, у якій зареєстрований літак, США, як країна-виробник літака. А також країни, що втратили своїх громадян, мають право долучитися до розслідування.

Веру Мева

Веру Мева займався такими справами, як катастрофа Boeing 737 авіакомпанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Амстердам і розбився при заході на посадку 2009 року, а також авіакатастрофа аеробуса A-330 авіакомпанії Afriqiyah Airways у Триполі 2010 року. А ще представляв інтереси родичів загиблих у катастрофі MH17 в ЄСПЛ.

“Це справжня трагедія, що рейс Міжнародних Авіаліній України PS752 розбився поряд із Тегераном. Існують міжнародні правила (конвенція ІКАО) (англ. - International Civil Aviation Organization, ICAO), які визначають, як діяти у таких випадках”, – сказав Мева в коментарі Укрінформу.

За його словами, держава, на території якої стався інцидент, може делегувати проведення розслідування іншій державі, також може звертатися до різних організацій з проханням надати допомогу та сприяння, зокрема направлення фахівців, проведення доступних технічних експертиз при розслідуванні.

Держава, громадяни якої загинули, має право призначити своїх експертів і відправити на місце трагедії, що було зроблено Україною після збиття літака МАУ поблизу Тегерана.

Катастрофа літака МАУ в Тегерані / Фото: АА

“Якщо причиною став воєнний злочин, тоді у вас є випадок, подібний до MH17. Іран можна притягнути до відповідальності. Родичі загиблих можуть претендувати на компенсації. Іран є членом МКС (Міжнародного кримінального суду), Україна може звернутися до МКС.

Наприклад, у справі MH17 Нідерланди вирішили не звертатися до МКС, було проведено розслідування разом з Україною, яка також входить до Міжнародної спільної слідчої групи. І після висновків було оголошено імена причетних до трагедії”, – зазначив нідерландський адвокат.

А от звернення до ЄСПЛ – неможливе, адже Іран не є державою-​​членом Ради Європи, що ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Протести в Тегерані / Фото: АА

І поки світ вшановує пам’ять загиблих в авіакатастрофі, у самому Ірані, по всій країні – після визнання збиття літака авіакомпанії МАУ почалися демонстрації. Учасники цих акцій вимагають відставки влади Ірану і скандують "Смерть диктатору".

Ірина Драбок, Гаага

Перше фото: АА