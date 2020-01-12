Австрія хоче діалогу з РФ попри анексію Криму та війну на Донбасі - Шалленберг

Австрія виступає за діалог з Росією попри незаконну анексію нею Криму та війну на Сході України.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стійкий мир у Європі буде лише з Росією, а не проти Росії. Австрія завжди виступала за збереження діалогу, навіть якщо ми відкидаємо анексію Криму всупереч міжнародному праву та війну на сході України", - заявив він, коментуючи питання про те, чи правильним є заклик президента Франції до зближення між Європою та Росією.

На переконання австрійського міністра, Росія є "важливим партнером у Європі".

При цьому журналіст Die Presse вказав на те, що Росія, можливо, стоїть за масштабною атакою на ІТ-систему МЗС Австрії, на що Шалленберг заявив, що це поки лише "медійне припущення", однак коли буде точно встановлено походження атаки, то Австрія "відреагує належним чином".

Як відомо, 7 січня президент Австрії Александер Ван дер Беллен у вівторок привів до присяги новий уряд на чолі з федеральним канцлером Себастіаном Курцем. Склад уряду був визначений під час тривалих коаліційних переговорів між "Австрійською народною партією" (ÖVP) та "Зеленими". ÖVP представлена в коаліційному уряді 11 особами — федеральним канцлером та 10 міністрами. "Зелені" делегували в уряд 4 осіб (включаючи віцеканцлера). Крім того, від обох партій в уряд призначено по одному державному секретарю.

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У коаліційній програмі, зокрема, зазначено, що новий уряд Австрії підтримує продовження санкцій Євросоюзу проти Росії та націлений на економічне і політичне зближення України з Європою. Водночас, у документі вказується на те, що у випадку досягнення прогресу в реалізації Мінських домовленостей слід розглянути можливість поступового зняття санкцій з РФ.