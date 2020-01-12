У Таїланді протестували проти влади військових
Укрінформ
Щонайменше 10 тисяч людей взяли участь у "Марафоні проти диктатури" в Таїланді, що відбувся у столиці країни Бангкоку.
Про це повідомляє BBC.
"Тисячі людей взяли участь у пробіжках з учасниками зі всього Таїланду, протестуючи проти політики уряду, який підтримують військові, та закликаючи до більшої політичної свободи", - йдеться у повідомленні.
Щонайменше 10 000 людей зареєструвались на забіг "Проти диктатури" у столиці країни Бангкоку.
Водночас близько 3 тисяч людей зареєструвалися на інший забіг — «Хода за Праюта», на підтримку чинного голови уряду країни Праюта Чан-Оча.
Правоохоронці не перешкоджали проведенню обох акцій.
Фото: ЕРА