Меркель, Макрон і Джонсон знову закликали Іран повернутися до ядерної угоди

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еманнуель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову закликали Іран повернутись до виконання ядерної угоди.

Текст їхньої заяви розміщено у неділю, 12 січня на сайті уряду ФРН.

«Ми, глави держав і урядів Франції, Німеччини та Великої Британії, заявляємо, що наші країни поділяють основні спільні інтереси безпеки з нашими європейськими партнерами, до яких входить дотримання правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї та забезпечення того, щоб Іран ніколи не розробляв ядерну зброю. Віденська ядерна угода з Іраном відіграє ключову роль у цьому… Ми залишаємось відданими підтримці угоди і закликаємо Іран припинити будь-які заходи, що суперечать цій угоді, та повернутися до повного виконання Віденської ядерної угоди», - йдеться у заяві.

Також три європейські країни-підписанти ядерної угоди закликали Іран утриматися від подальших насильницьких дій і заявили про готовність вести діалог з Іраном для підтримки стабільності в регіоні.

Меркель, Макрон та Джонсон наголосили на важливості того, аби Іран повернувся до повного дотримання зобов'язань, передбачених ядерною угодою. Автори заяви висловили глибоку стурбованість кроками, які Іран вживав з липня 2019 року в порушення своїх зобов'язань, підкресливши, що ці дії мають бути припинені.

Берлін, Лондон і Париж у свою чергу залишають за собою право використовувати всі передбачені угодою заходи для вирішення питань, пов'язаних з виконанням Іраном його зобов'язань, йдеться в заяві.

Крім того, її автори вважають за необхідне визначити довгострокові рамки іранської ядерної програми.

При цьому Меркель, Макрон та Джонсон вказали, що останні події підкреслили дестабілізуючу роль Ірану в регіоні, включаючи Іранську революційну гвардію та сили “Аль-Кудс”. У цьому контексті згадується також збиття Іраном рейсу PS752 компанії “Міжнародні авіалінії України”. Лідери ФРН, Франції та Британії наголосили на своїх «зобов'язаннях співпрацювати з Іраном щодо того, як діяти далі».

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Автори заяви підкреслили свою непохитність щодо забезпечення безпеки союзників та партнерів у регіоні.

«Ми повинні вирішити спільні проблеми щодо дестабілізуючої поведінки Ірану в регіоні, включаючи його ракетну програму, через дипломатію та розумні кроки. Ми повторюємо про нашу готовність бути відданими деескалації та стабільності в регіоні», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.

У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.

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