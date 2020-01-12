Главу корпорації Boeing звільнили без вихідної допомоги

Денніс Мюленбург, звільнений з посади керівника американської корпорації Boeing, не отримав вихідної допомоги, але при цьому компанія виплатить йому понад 60 млн доларів за трудовою угодою.

Про це повідомляє Airways.

"Після недавнього звільнення генерального директора американського гіганта аерокосмічного виробництва компанії Boeing Денніс Мюленбург отримає 62 мільйони доларів компенсації. Однак, згідно з доповіддю, оприлюдненою Boeing, він не отримав жодної виплати по звільненню через кризу компанії", - йдеться у повідомленні.

Новий очільник Boeing Девід Келхун почне виконувати свої обов'язки 13 січня, раніше він обіймав посаду голови ради директорів компанії.

Окрім компенсації в розмірі 62 мільйонів доларів, Мюленбург має акції компанії Boeing, які він отримав ще 2013 року. Вартість цінних паперів становить 18,5 мільйонів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня минулого року Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули 189 осіб, які перебували на борту. Причиною катастрофи літака, що впав у Яванське море невдовзі після вильоту з Джакарти, став збій системи управління польотом.

10 березня 2019 року розбився Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Ефіопії до Кенії. Жертвами катастрофи стали всі пасажири та члени екіпажу (157 осіб). Після цього польоти літаків моделі Boeing 737 MAX тимчасово призупинили по всьому світу.

Пізніше компанія Boeing повідомила про усунення несправності програмного забезпечення тренажерів-симуляторів польоту, на яких проходять навчання пілоти. ПЗ відтворювало деякі умови польоту не так, як це відбувається в реальності, що, як вважають експерти, й призвело до катастрофи літака Boeing 737 Max в Ефіопії.

Компанія Boeing також заявила, що виявила дефекти деталей передкрилків у 312 літаків моделей Boeing 737 NG та Boeing 737 MAX. Зокрема, Boeing повідомив, що передкрилки деяких 737 NG та 737 MAX могли бути виготовлені неправильно й не відповідати всім чинним стандартам міцності та надійності. У США йдеться про 32 літаки моделі NG та 33 моделі MAX, у всьому світі - 133 NG й 179 MAX.