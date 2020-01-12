У чеському мотелі 11 осіб отруїлися чадним газом

У чеському місті Яблунець-над-Нісоу в мотелі 11 осіб отруїлися чадним газом.

Про це повідомляють Novinky.

"У ніч на неділю 11 людей отруїлися чадним газом у мотелі в Яблонці-над Нісоу", - йдеться у повідомлені.

Одна жінка у важкому стані проходить лікування у спеціальній гіпербарній камері в лікарні Ліберець. Ще семеро госпіталізовані в Яблонці для спостереження.

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Спочатку повідомлялося про 13 отруєних, пізніше поліція уточнила їх кількість - це троє працівників та восьмеро гостей.

За попередньою інформацією, витік був спричинений несправністю котла обігріву.