Президентка Тайваню обіцяє зближення зі США

Здобувши перемогу на виборах, нова президентка Тайваню Цай Інвень пообіцяла подальше зближення зі США.

Про це повідомляє AP.

"Цай прагне до тісніших відносин із США, одночасно захищаючись від тиску з боку Китаю, адміністрація Трампа цьому симпатизує", - йдеться у повідомленні.

Президент вже зустрілася 12 січня з де-факто американським послом у Тайвані.

Китай вважає Тайвань частиною своєї території та виступає проти будь-якого офіційного контакту острова з США, розцінюючи це як втручання у його внутрішні справи. США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але юридично зобов'язались забезпечувати, щоб острів міг захищатися від загроз.

Після відокремлення від Китаю під час громадянської війни у 1949 році Тайвань сформував власну національну ідентичність, але не оголосив формально незалежність. Пекін претендує на суверенітет над островом, який населяють 23 мільйони людей, та погрожує застосувати силу, щоб захопити контроль у разі потреби.

З моменту переходу до демократії, починаючи з 1980-х років, Тайвань все частіше заявляє про свою незалежність від Китаю, хоча вона не визнана ООН.

У своїй промові після перемоги на президентських виборах 11 січня Цай закликала Китай відновити переговори з Тайванем без попередніх умов, застерігаючи проти застосування сили з боку Пекіна.