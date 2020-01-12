Сім країн тимчасово позбавили права голосу в ООН

Сім держав-членів ООН - Ліван, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, Гамбія, Лесото, Тонга і Ємен тимчасово позбавлені права голосу в Генеральній Асамблеї через несплату внесків до бюджету організації.

Про це повідомляє Anadolu.

Відповідно до статті 19 Статуту ООН, країна втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якщо її борг організації перевищує за розміром платіж за останні два роки.

Читайте також: ООН відправила у Сирію гуманітарний караван

Торік 146 з 193 країн ООН повністю сплатили внески в бюджет організації. Не зробили внески до бюджету ООН 47 країн.