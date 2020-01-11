Зеленський закликав партнерів іти до кінця в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин авіакатастрофи літака рейсу PS752.

Про це глава держави заявив у зверненні до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам. Заради людини, яка повинна у цьому бурхливому світі почуватися безпечно – на землі, воді чи в повітрі", - сказав Зеленський.

У цьому контексті він наголосив, що людина і її життя мають бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.