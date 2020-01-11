Війна й пасажирські літаки. Нові спільні інтереси Вашингтона й Києва

В історії з трагедією українського літака може цілком реально виникнути російський слід

Після спілкування Володимира Зеленського із державним секретарем США Майком Помпео з Офісу президента України повідомили, що візит керівника американського зовнішньополітичного відомства, який мав відбутися 3 січня, відбудеться вже наприкінці цього місяця.

Це – дуже важливий для України сигнал. Він засвідчує, що загострення ситуації навколо Ірану не викреслило Україну з переліку американських зовнішньополітичних пріоритетів. І що підтримка України зберігається на найвищому рівні – бо ж візит державного секретаря США є наочною демонстрацією такої підтримки.

Інше питання – наскільки ця підтримка буде пов’язана із внутрішньополітичною ситуацією у США і водночас із американськими інтересами на Близькому Сході.

Адже візит Майка Помпео відбуватиметься тоді, коли сенатську частину розслідування справи Дональда Трампа навряд чи буде закінчено. А це означатиме, що стосунки між адміністрацією Білого дому і Офісом президента України продовжать цікавити американців – і еліту, і суспільство, і медіа. Для Києва є важливим довести, що візит Помпео – частина саме зовнішньополітичного, а не внутрішньополітичного порядку денного. Що підтримка України, яка захищає цінності цивілізованого світу у важкому протистоянні з авторитарною Росією, є важливою для Вашингтона не з точки зору політичних перспектив чинного президента США, а з точки зору спільного розуміння цінностей. І тут багато що буде залежати від української сторони, від дипломатичної майстерності президентської команди.

ПОПЕРЕДУ – ПРОЦЕС У ГААЗІ

Тим більш, що тепер українські та американські інтереси збігаються у зв’язку зі ще однією кризою – іранською. Причини загибелі українського пасажирського лайнера мають турбувати і Київ, і Вашингтон. Київ – тому що мова йде про загибель українського літака, українських громадян, громадян інших країн, що вирішили скористатися послугами «Міжнародних авіаліній України». І знищення літака іранською системою протиповітряної оборони це зовсім не те ж саме, що технічна несправність.

А Вашингтон має бути зацікавлений дослідити й зрозуміти логіку дій Тегерану і – найважливіше – якою новітньою зброєю володіє ця країна і хто цю зброю постачає та обслуговує. Адже в історії з трагедією українського літака може цілком реально виникнути російський слід.

І саме тому ця трагедія може бути схожою на іншу трагедію – загибель малайзійського пасажирського літака у небі над Донбасом.

Бойовик російських гібридних сил тримає іграшку, виявлену на місці падіння уламків «Боїнга», збитого російською установкою «Бук», в результаті чого загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей. Донеччина, неподалік села Грабове, 19 липня 2014 року

Адже і в цьому випадку ми можемо говорити про випадковість, що призвела до трагедії. Але ця «випадковість» дозволила зрозуміти механізми ухвалення рішень російським політичним і військовим керівництвом, зв’язки між Кремлем та найманцями з ОРДЛО. А попереду – процес у Гаазі, який має висвітлити подробиці донбаської трагедії і назвати винних.

Саме таким має стати і підхід до загибелі українського літака в Ірані. І з цієї точки зору є дуже важливим, що Сполучені Штати та інші західні країни висловили бажання допомогти Україні в розслідуванні причин трагедії, а Майк Помпео невдовзі прибуде до Києва.

Віталій Портников

FB, Радіо Свобода