Єврокомісія очікує розслідування катастрофи літака в Ірані за міжнародними правилами

Європейська комісія очікує, що розслідування катастрофи літака МАУ поблизу аеропорту Тегерана буде проведено неупереджено та прозоро, за міжнародними стандартами і готова надати будь-яку необхідну допомогу для такого розслідування.

Про це під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії з питань регіональної політики і транспорту Стефан де Кеєрсмакер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цьому етапі все ще немає остаточних свідчень щодо причин цього інциденту, ми все ще очікуємо на результати розслідування, що триває. Для нас дуже важливо, щоб розслідування, яке відбувається, проходило за незалежними та надійними правилами цивільної безпеки, у відповідності до норм Міжнародної організації цивільної авіації, - це дуже важливо для нас", - сказав речник Єврокомісії.

Він додав, що Єврокомісія готова надати будь-яку необхідну допомогу органам, які здійснюють розслідування.

Водночас представники Єврокомісії під час брифінгу повідомили, що на цей час не приймалося будь-яких рішень щодо обмежень на використання моделі літака Боїнг 737-800 в європейському повітряному просторі.