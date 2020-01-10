Німеччина, Франція та Британія не збираються виходити з ядерної іранської угоди

Німеччина, Франція та Велика Британія не мають наміру виходити з ядерної угоди з Іраном.

Про це на брифінгу в Берліні сказав представник МЗС ФРН Райнар Бреуль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми залишаємося в рамках угоди… Наша мета - врятувати угоду, адже ми переконані, що це правильний інструмент утримання Ірану від створення ядерної зброї", - заявив Бреуль.

Німеччина, Франція та Велика Британія (Е3) єдині в думці, що треба реагувати на продовження 5 фази угоди та вимагати від Ірану повернення до виконання його зобов’язань, це єдино можливий шлях, правильний шлях, додав Бреуль.

Дипломат нагадав, що країни Е3 та США мають "різні оцінки щодо угоди". За його словами, Берлін шкодує, що США вийшли з угоди.

Наразі проводять інтенсивні консультації не лише між країнами Е3, а також з Китаєм і Росією. Тема напруження між Іраном і США буде обговорюватися у Москві під час візиту туди 11 січня канцлера ФРН Ангели Меркель.