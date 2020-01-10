Рада Європи рекомендує Франції покращити протидію корупції

У Раді Європи рекомендують Франції покращити протидію корупції у системах виконавчої влади та правоохоронних органів.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер доповіді Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Антикорупційний орган Ради Європи – GRECO – закликає Францію покращити ефективність та практичне застосування загальних засад із запобігання корупції у системі виконавчої влади (президент Республіки, міністри, члени приватних офісів та старші державні службовці), а також у Національній поліції і Національній жандармерії», - заявили у РЄ.

Як відзначається у доповіді, на тлі позитивних законодавчих рішень щодо забезпечення прозорості публічного життя та доброчесності чиновників, все ще залишаються деякі «сірі зони», що потребують подальшої уваги.

Зокрема, GRECO вказує на необхідність доповнення коду поведінки міністрів, а також етичного статуту приватного офісу президента країни деякими вимогами щодо доброчесності та санкціями за порушення норм поведінки.

Доповідь також вказує на необхідність аналізу декларацій інтересів президента Республіки, а також членів уряду на момент набуття ними повноважень, щоб уникнути таких конфліктів інтересів.

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У доповіді рекомендується забезпечити більшу прозорість у контактах президента і чиновників з лобістами.

Відносно Національної поліції і Національної жандармерії у документі міститься заклик до необхідності затвердження всеохоплюючої стратегії із запобігання корупції.