Прем’єр Албанії назвав владу в Ірані "диктаторським режимом"

Прем’єр-міністр, міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама назвав владу в Ірані "диктаторським режимом".

Про це він заявив під час спеціального засідання Постійної Ради ОБСЄ у четвер у Відні, представляючи пріоритети Албанського головування в Організації у 2020 році, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Багато з наших викликів та можливостей знаходяться за межами регіону ОБСЄ. Ми маємо посилити нашу платформу для діалогу з азійськими та середземноморськими партнерами зі співробітництва. Нинішня ситуація на наших південних кордонах – приклад того, як тісно пов’язані фактори нашої спільної безпеки. До речі, я говорю від імені країни, яка ще вчора була охарактеризована як маленький диявол на півдні Середземномор’я – це зробив диктаторський режим в Тегерані", - заявив Рама, який в рамках Албанського головування у 2020 році став Діючим головою ОБСЄ.

Пізніше у четвер під час пресконференції в штаб-квартирі ОБСЄ він також відповів на питання журналістів про те, чи відчуває Албанія себе під загрозою з боку Ірану через заяву верховного лідера ІРІ Хаменеї та чи готова вона, наприклад, до кібер-атак з боку іранському боку.

За словами албанського прем’єра, "наразі немає безпосередньої загрози". Він вказав на те, що Албанія усвідомлено взяла на себе ризики, коли прихистила в себе людей, яким "загрожувала смерть з боку диктаторського режиму в Тегерані".

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"Я б хотів нагадати і може навіть наголосити, що ми є країною НАТО. І будь-яка атака на нашу країну буде атакою проти НАТО. Я б хотів бути чітким щодо цього", - заявив він.

Напередодні верховний лідер ІРІ аятола Алі Хаменеї заявив, що "в одній маленькій та зловісній країні в Європі" американці та "іранські зрадники" співпрацюють з метою змови проти Ісламської Республіки Іран та провокування протестів. При цьому, він конкретно не називав Албанію.

Між тим, глава албанського уряду у четвер фактично визнав, що мова йшла про Албанію.

Як відомо, в Албанії з 2014 року проживають близько 2-3 тисяч членів "Організації муджахедів іранського народу" ("Моджахедін е-Халк", MEK), яка вже багато років виступає за повалення режиму в Ірані та оголошена в країні терористичною організацією. В країну вони були вимушені перебратися після переслідувань в Іраку, де компактно проживали протягом багатьох років.

У жовтні минулого року поліція Албанії повідомляла, що у 2018 році було зірвано замах на членів MEK, який готувала "терористична група" з іранського спецпідрозділу "Кодс" Корпусу стражів ісламської революції.