Франція має покращити протидію корупції - GRECO

У Раді Європи рекомендують Франції покращити протидію корупції у системах виконавчої влади та правоохоронних органів.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер доповіді Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Антикорупційний орган Ради Європи – GRECO – закликає Францію покращити ефективність та практичне застосування загальних засад із запобігання корупції у системі виконавчої влади (президент Республіки, міністри, члени приватних офісів та старші державні службовці), а також у Національній поліції і Національній жандармерії", - заявили у РЄ.

Як відзначається у доповіді, на тлі позитивних законодавчих рішень щодо забезпечення прозорості публічного життя та доброчесності чиновників, все ще залишаються деякі «сірі зони», що потребують подальшої уваги.

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Зокрема, GRECO вказує на необхідність доповнення коду поведінки міністрів, а також етичного статуту приватного офісу президента країни деякими вимогами щодо доброчесності та санкціями за порушення норм поведінки.

Доповідь також вказує на необхідність аналізу декларацій інтересів президента Республіки, а також членів уряду на момент набуття ними повноважень, щоб уникнути таких конфліктів інтересів.

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У доповіді рекомендується забезпечити більшу прозорість у контактах президента і чиновників з лобістами.

Відносно Національної поліції і Національної жандармерії у документі міститься заклик до необхідності затвердження всеохоплюючої стратегії із запобігання корупції.