Пакистан висловив співчуття у зв'язку з катастрофою літака МАУ

Президент і прем'єр-міністр Пакистану Аріф Алві й Імран Кан висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737, що розбився в Тегерані у середу, 8 січня.

Про це повідомляє DND.

“Від імені Пакистану, президент і прем'єр висловили співчуття урядам та народам України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччині й Великій Британії, чиї громадяни були на борту українського літака”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.