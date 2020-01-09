Ліван заборонив ексглаві Renault-Nissan залишати країну - ЗМІ

Прокурори Лівану заборонили ексглаві автомобілебудівного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону виїжджати за межі країни, куди він утік з Японії.

Про це повідомляє AP із посиланням на джерела в правоохоронних органах Лівану.

“Ліванські прокурори заборонили залишати крану втікачу й ексглаві Nissan через “червоний циркуляр” від Інтерполу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Гона прокурори сьогодні допитували впродовж майже двох годин у зв'язку зі звинуваченнями, які були висунуті проти нього в Японії.

"Червоний циркуляр" вважається оголошенням у розшук у країнах-учасницях Інтерполу. Кожна з 190 країн-членів має право направити до центрального апарату Інтерполу запит на негайне затримання та екстрадицію особи, яку підозрюють у скоєнні кримінального злочину і яка при цьому перебуває на території іншої держави-члена Інтерполу.

Як повідомлялося, влада Японії звинуватила Карлоса Гона у заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності щодо власного прибутку.

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Наприкінці 2019 року стало відомо, що Гон утік з Японії в Ліван. 31 грудня він особисто підтвердив цей факт, звинувативши японське правосуддя в несправедливості та упередженості.

На цей час невідомо, яким чином Гон, який перебував під домашнім арештом і наглядом поліції, зміг залишити територію Японії. Інформаційне агентство Кіодо повідомляло, що його нібито вивезли з провінційного японського аеропорту, а потім доправили до Лівану з Туреччини на приватному літаку.

Гон вважається творцем альянсу з Renault Nissan і Mitsubishi Motors. Він очолював одночасно Nissan і Renault.