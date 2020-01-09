Трюдо обговорив з Трампом необхідність розслідування катастрофи літака МАУ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив авіакатастрофу літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився 8 січня в Тегерані, з президентами США і Франції Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном.

Як повідомляється на сайті канадського прем’єра, розмова з американським лідером відбулася 8 січня.

«Президент Трамп висловив співчуття з приводу загибелі людей унаслідок катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України». Два лідери обговорили необхідність ретельного розслідування, щоб визначити причину аварії», - йдеться у заяві.

Зазначається, що Трамп і Трюдо також обмінялися думками щодо ситуації в Іраку та наступних кроків щодо Ірану. Обидва лідери висловили спільну стурбованість безпекою збройних сил та дипломатичного персоналу, який несе службу в регіоні.

Американський і канадський лідери домовилися підтримувати зв'язок і продовжувати працювати разом з іншими членами міжнародної спільноти для просування безпеки та стабільності в регіоні.

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Також Трюдо поговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном.

«Президент Макрон висловив глибоке співчуття щодо загибелі громадян Канади та інших країн унаслідок трагічної авіакатастрофи в Ірані. Президент підтвердив готовність Франції надати допомогу у реагуванні на катастрофу. Лідери також обговорили важливість ретельного розслідування для встановлення причини катастрофи», - йдеться у повідомленні.

Щодо ситуації в Іраку прем'єр-міністр Трюдо та президент Макрон наголосили на необхідності уникнути ескалації та працювати над досягненням миру та стабільності.

Як повідомлялося, 8 січня орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих були 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН та Великої Британії.