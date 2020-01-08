Канада пропонує допомогу у розслідуванні авіакатастрофи МАУ

Канада готова надати технічну допомогу для розслідування причин аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це написав міністр транспорту Канади Марк Гарно у Twitter.

"Ми перебуваємо у контакті із міжнародними партнерами й Канада пропонує майбутньому розслідуванню технічну допомогу", - зазначив Гарно.

Він також висловив співчуття у зв’язку із трагедією. "Думаю про усіх загиблих унаслідок жахливої трагедія літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", на борту якого було багато канадців", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, серед 176 жертв авіакатастрофи 63 були громадянами Канади. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв забезпечити міжнародну співпрацю з метою достеменного встановлення причин трагедії.