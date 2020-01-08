Інші країни до сьогодні не застерігали перевізників від польотів в Іран та Ірак — Украерорух

Інші країни до 8 січня не застерігали національних перевізників від польотів в Іран та Ірак.

Про це йдеться на сторінці Державного підприємства обслуговування повітряного простору України "Украерорух" у Facebook.

"Авіаційні влади інших країн до сьогодні не застерігали національних перевізників від польотів у цьому регіоні. Це підтверджує табло відправлення рейсів з аеропорту Тегеран до країн Європи, Близького Сходу, що свідчить про виконання рейсів у нічний час таких авіакомпаній, як Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal", - йдеться у повідомленні.

В "Украерорусі" також звернули увагу на те, що станом на 15:00 за київським часом 8 січня 2020 року заборони для міжнародної цивільної авіації на використання повітряного простору Ірану від компетентних органів цієї країни не введено. Це підтверджують офіційні публікації аеронавігаційної інформації Ірану.

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"Закриття або обмеження використання повітряного простору тієї чи іншої країни – компетенція держави, під суверенітетом якої перебуває цей повітряний простір.

У той же час Федеральна авіаційна адміністрація CША (FАА) сьогодні близько 00:00 за UTC видала повідомлення про заборону використання повітряного простору в зоні польотної інформації Багдада, Тегерана, Перської та Оманської затоки. Адміністрація заборонила цивільним повітряним суднам США виконувати польоти в цьому просторі. Ця заборона стосується всіх американських перевізників та експлуатантів повітряних суден, що мають реєстрацію США", - зазначили у держпідприємстві.

Як повідомляв Укрінформ, рішенням Державіаслужби України заборонені польоти українським авіакомпаніям у повітряному просторі Ірану та Іраку з 00:00 9.01.2020 – до з'ясування причин катастрофи літака авіакомпанії МАУ, що виконував рейс PS 752.

Авіаційні влади країн світу вже переглядають рекомендації щодо польотів національних перевізників до Ірану, Іраку, країн Перської та Оманської затоки. Авіакомпанії багатьох країн світу скасовують польоти над Іраном та Іраком.