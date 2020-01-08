Берлін висловив співчуття після падіння літака МАУ

У Берліні стурбовані новиною про катастрофу літака МАУ та закликають дочекатися офіційних висновків щодо її причин.

Слова співчуття пролунали в середу від офіційного представника федерального уряду Німеччини Штеффена Зайберта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Новина про катастрофу літака біля Тегерана шокує. Від імені канцлера та всього федерального уряду дозвольте сказати про тривогу в зв'язку з цією аварію та траур по тих, хто втратив у ній життя, наше найглибше співчуття – родинам жертв, які переживають зараз у багатьох країнах години відчаю та болю", - заявив Зайберт.

Коментувати можливі причини катастрофи Зайберт не став, пославшись на те, що Німеччина не має власних даних про них. Речник зауважив, що німецькі експерти готові, якщо буде така необхідність, взяти участь у розслідуванні.

Колишній керівник компанії Air Berlin Йоахім Гунольд висловив своє нерозуміння дуже швидкою оцінкою ймовірної причини аварії. "Це дуже безпечний літак. Мене дивує, що влада Ірану так рано говорить про технічний дефект. Як на мене, так швидко після аварії було б чистим спекулюванням говорити про технічну несправність, для цього потрібно оцінити набагато більше інформації", - заявив Гунольд виданню Bild.

Експерт з авіааварій гамбурзького офісу JACDEC Ян-Арвед Ріхтер додав, що літак був відносно новим, з 2016 року в експлуатації, і не мав інших попередніх власників, отже використовувався лише однією компанією.

Досі незрозуміло, чи існує зв’язок між падінням українського літака та військовою ескалацією конфлікту між Іраном та США, підкреслюється в публікації. У ній нагадується, що незабаром після ракетних обстрілів Ірану на військові бази в Іраку американська авіаційна влада FAA заборонила американським літакам використовувати повітряний простір в частинах Близького Сходу. Літаки, зареєстровані в Сполучених Штатах, йдеться у повідомленні у вівторок, не можуть працювати над Перською затокою, Оманською затокою, Іраком та Іраном "через посилення військової активності та посилення політичної напруженості".

Представниця Мінтранспорту Сімоне Бузер сказала на брифінгу в середу, що німецька сторона наразі вивчає ситуацію щодо безпечності польотів літаків і перебуває з цього питання в контакті з зарубіжними колегами та міжнародними авіаційними організаціями.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

У МАУ наголосили, що рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.