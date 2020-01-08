Польські військові не постраждали під час обстрілів баз союзників в Іраку - міністр оборони

Польські військовослужбовці не постраждали в результаті обстрілів Іраном баз союзників в Іраку.

Про це повідомив у Twitter міністр національної оборони РП Маріуш Блащак.

“Жоден з польських військовослужбовців не постраждав після ракетних атак на бази Аль-Асад та Ірбіль. Ми перебуваємо у постійному контакті з командувачем польського військового контингенту в Іраку”, - написав Блащак.

Командувач оперативними силами родів збройних сил Польщі генерал Томаш Пьотровський повідомив, що у даний момент не розглядається питання можливої евакуації польських військовослужбовців з Близького Сходу. Він зазначив, що Польща є надійним союзником і в рамках своїх союзницьких зобов’язань продовжуватиме виконувати свою роботу як в рамках коаліції по боротьбі з "ІДІЛ", так і в рамках навчальної місії.

За інформацією Пьотровського, в Іраку на сьогодні перебувають 286 солдатів і цивільних працівників польської армії.

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Речник польського уряду Пьотр Мюллер не виключив, що у зв’язку із різким погіршенням ситуації на Близькому Сході у Польщі буде підвищено рівень загрози.

Як відомо, 8 січня американські військові бази в Іраку було обстріляно ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.