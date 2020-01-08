Вісімсоте покоління "Боїнгів": хронологія катастроф

За два десятиліття експлуатації моделі Boeing 737-800 NG було лише п'ять інцидентів з жертвами. На жаль, тегеранська трагедія МАУ – це шостий

Літак української авіакомпанії Boeing 737-800 NG, що розбився в Тегерані, один з найнадійніших в лінійці "боїнгів". Ця модель експлуатується в авіакомпаніях з квітня 1998 року і є найпопулярнішою моделлю серед усіх літаків покоління NG. За весь час експлуатації цієї моделі в світі загалом сталося 80 інцидентів, і лише п'ять з них призвели до людських жертв.

Так, 29 вересня 2006 року, у небі над Бразилією, літак Boeing 737-8ЕН авіакомпанії Gol Transportes Aéreos (рейс Манаус-Бразиліа-Ріо-де-Жанейро) зіткнувся з приватним літаком Embraer EMB-135BJ Legacy 600 авіакомпанії ExcelAire (чартерний рейс). Boeing впав у важкодоступному районі Амазонії. Всі, хто знаходився на його борту – 148 пасажирів і 6 членів екіпажу, загинули.

Boeing впав у важкодоступному районі Амазонії

25 лютого 2009 року літак Boeing 737-8F2 авіакомпанії Turkish Airlines, який виконував рейс зі Стамбула в Амстердам, зазнав аварії при спробі посадки в Амстердамі. На борту літака перебувало 135 людей – 128 пасажирів і 7 членів екіпажу. Загинуло 9 осіб – 5 пасажирів і 4 члена екіпажу. Причина катастрофи – збій у роботі радіовисотоміра та помилка пілотів.

25 січня 2010 року пасажирський літак Boeing 737-8AS (WL) авіакомпанії Ethiopian Airlines, що здійснював міжнародний рейс за маршрутом Бейрут-Аддіс-Абеба, через 31 хвилину після зльоту впав у Середземне море в 3,5 кілометрах від берега. Загинули всі 82 пасажирів і 8 членів екіпажу. Причиною катастрофи назвали втрату працездатності пілотів, викликану недостатнім відпочинком перед польотом.

22 травня 2010 року під час заходу на посадку в аеропорту міста Мангалор (Індія) розбився Boeing 737-8HG (WL) компанії Air India, що прямував з Дубая. Зі 166 людей на борту загинуло 158. Згідно з офіційним звітом, головною причиною катастрофи стала помилка командира літака, який, незважаючи на зауваження другого пілота і попередження системи EGPWS, продовжив заходити на посадку і спробував піти на друге коло.

19 березня 2016 року, під час здійснення повторної спроби заходу на посадку, у Ростові-на-Дону (РФ), зазнав катастрофи Boeing 737-8KN (WL) авіакомпанії FlyDubai. На борту літака перебувало 62 людини – 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Усі вони загинули.

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Аеропорт ім. Імама Хомейні – це головний міжнародний аеропорт Ірану, розташований за 30 км на південний захід від столиці міста Тегеран. Побудований в 2005 році для розвантаження аеропорту Мехрабад. В 2017 році його послугами скористалися близько 10 млн пасажирів (для порівняння - Бориспіль в 2019 році обслужив 15 млн пасажирів).

Що ж стосується інцидентів в тегеранському аеропорту, то катастрофа українського борту – третій випадок в його 15-річній історії.

15 липня 2009 року авіалайнер Ту-154М авіакомпанії Caspian Airlines виконував рейс за маршрутом Тегеран-Єреван. Через 16 хвилин після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні літак впав на землю. Всі 168 людей, що перебували на борту – 156 пасажирів та 12 членів екіпажу загинули. Причина катастрофи – під час польоту у літака загорівся і зруйнувався лівий двигун.

13 червня 2014 року на злітні смузі був пошкоджений Аеробус А310-304 іранської компанії Mahan Air – він зіткнувся з пасажирським автобусом аеропорту.

Підготувала Світлана Карабань