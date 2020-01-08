Катастрофа літака МАУ в Ірані: Британія висловила співчуття

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії прокоментували інформацію про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737, що розбився у Тегерані в середу.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на представника МЗС Британії.

«Ми глибоко засмучені втратою людей внаслідок авіакатастрофи в Ірані протягом ночі», - заявив він.

Він додав, що Британія «терміново шукає підтвердження того, скільки громадян Великої Британії перебували на борту», і зробить все можливе, щоб підтримати будь-які постраждалі родини».

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС України, серед загиблих - громадяни Ірану (82 особи), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), ФРН (4), Великої Британії (3).

Фото: АА