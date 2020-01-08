Посол Японії висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака МАУ

Посол Японії в Україні Такаші Кураї висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі українського літака в Тегерані.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Посольства Японії в Україні у Facebook.

"Ми приголомшені новиною про катастрофу літака 8 січня. Дозвольте висловити щирі співчуття сім'ям усіх загиблих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів (серед них двоє українців) і 9 членів екіпажу (всі українці), усі вони загинули.

В авіакомпанії МАУ наголосили, що літак, який розбився, був справний, а помилка екіпажу є малоймовірною.

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Президент України Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Глава держави також наголосив на необхідності проведення перевірки льотної придатності всього цивільного флоту.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Фото: АА