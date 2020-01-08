Соцмережі: світ співчуває жахливій трагедії в Тегерані

Речник МЗС Ірану Аббас Муссаві висловив співчуття через загибель іранських та іноземних пасажирів, які перебували на борту українського Boeing 737, що розбився у середу вранці на півдні Тегерану.

Ілюстрація Олександра Грехова МЗС Польщі: “Висловлюємо глибокі співчуття сім’ям і близьким жертв катастрофи пасажирського літака українських авіаліній у Тегерані” Надзвичайна і Повноважна Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс: Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресбрифінгу висловила глибокі співчуття родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив співчуття всім українцям і родинам загиблих на літаку МАУ: «Глибоко шокований і засмучений трагічною новиною про катастрофу пасажирського літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном. Наші найщиріші співчуття родинам загиблих та людям України»

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття через авіакатастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Естонський президент Керсті Кальюлайд: «Сумна новина для усвідомлення. Мої думки - з родинами та близькими всіх, хто перебував на борту рейсу Міжнародних авіаліній України PS752»

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас: «Мене сильно засмутила трагічна новина про катастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном. Мої щирі співчуття родинам та друзям загиблих».