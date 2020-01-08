Соцмережі: світ співчуває жахливій трагедії в Тегерані Оновлюється 08.01.2020 12:13 Укрінформ Українські та світові лідери співчувають жахливій авіакатастрофі, яка сталася сьогодні рано вранці в Тенерані. Речник МЗС Ірану Аббас Муссаві висловив співчуття через загибель іранських та іноземних пасажирів, які перебували на борту українського Boeing 737, що розбився у середу вранці на півдні Тегерану. Ілюстрація Олександра Грехова МЗС Польщі: “Висловлюємо глибокі співчуття сім’ям і близьким жертв катастрофи пасажирського літака українських авіаліній у Тегерані” Надзвичайна і Повноважна Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс: Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресбрифінгу висловила глибокі співчуття родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані. Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив співчуття всім українцям і родинам загиблих на літаку МАУ: «Глибоко шокований і засмучений трагічною новиною про катастрофу пасажирського літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном. Наші найщиріші співчуття родинам загиблих та людям України» Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття через авіакатастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Естонський президент Керсті Кальюлайд: «Сумна новина для усвідомлення. Мої думки - з родинами та близькими всіх, хто перебував на борту рейсу Міжнародних авіаліній України PS752» Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас: «Мене сильно засмутила трагічна новина про катастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном. Мої щирі співчуття родинам та друзям загиблих». Голова Європейської Ради Шарль Мішель глибоко засмучений трагічною авіакатастрофою минулої ночі в Ірані: Українські політики, журналісти, посли та урядовці шоковані звісткою та співчувають усім близьким загиблих.