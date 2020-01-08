Віцепрезидент Єврокомісії висловив співчуття близьким жертв катастрофи в Тегерані

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс висловив глибокі співчуття родинам людей, які загинули в результаті катастрофи українського літака поблизу Тегерана.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у Twitter.

"Висловлюю найглибші співчуття родинам жертв з українського рейсу, що зазнав катастрофи цього ранку поблизу Тегерана", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Всі загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.