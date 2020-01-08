Зеленський досягає успіху

В Києві ж відчувається вакуум американської присутності

Протягом десятиріч різні американські адміністрації безуспішно намагалися переконати українських президентів діяти саме так, як діє нинішній глава держави. Та незважаючи на це, в Києві відчувається вакуум американської присутності.

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський отримав чергового ляпаса від адміністрації Трампа, коли держсекретар Майк Помпео скасував запланований візит до Києва. Навіть незважаючи на те, що Помпео мав поважну причину – загострення кризи в Ірані, – Зеленський все одно мав усі підстави почуватися ображеним. Жорстоке поводження з боку Вашингтона, яка почалася ще з інавгурації у травні минулого року, не послаблюється навіть після того, як Президент Трамп став вимагати втручання України у вибори 2020 року.

Але ми бачимо неочікувані добрі новини: незважаючи на всі докори від Білого дому й той факт, що Зеленський прийшов до влади як цілковитий політичний неофіт, його адміністрація поки що досягла надзвичайного, як для нинішніх обставин, дивовижного успіху.

Економіка стрімко зростає: експорт і внутрішні показники підвищуються, інфляція впала, а зарплати українських громадян зросли майже на 10 відсотків у рік. Як відзначає Джеймс Брук з Ukraine Business News, українська валюта, гривня, зміцнюється швидше, ніж будь-яка інша у світі.

МВФ дав попередню згоду на новий кредитний пакет, який може стимулювати іноземні інвестиції. Парламент підтримав ключові антикорупційні заходи, очікується ухвалення великих економічних реформ, зокрема приватизація 500 державних компаній і лібералізація продажу землі.

Минулого тижня українське телебачення транслювало новини про проверенная українських військовополонених, яких Росія утримувала протягом кількох років. Війська по обидва боки лінії фронту відступили. Тим часом Росія погодилася заплатити Україні 7 млрд доларів США протягом наступних п’яти років за транзит газу, а також 2,9 млрд за врегулювання попередніх суперечок.

До того, як обійняти посаду, 41-річний Зеленський був комедійним актором, і весь його попередній досвід полягав у тому, що він грав роль президента на телебаченні. Проте вперше з 2005 року більшість українців вважає, що країна рухається в правильному напрямі. У державі, де політична корупція набула катастрофічних масштабів, 62% заявляють, що довіряють новому президентові.

Бажання Путіна підпорядкувати Україну не зменшується. Проте, незважаючи на брак досвіду, Зеленський довів, що не стане легкою здобиччю Кремля. На саміті в Парижі минулого місяця, де були Путін, Канцлер Німеччини Ангела Меркель та Президент Франції Еммануєль Макрон, скликаному для обговорення виконання мирного плану для східної України, який давно зайшов у глухий кут, Зеленський «намагався відстоювати певні «червоні лінії» для України» - такі, як відновлення українського контролю над кордоном з Росією, зазначає аналітик Володимир Сокор. «Навіть найзапекліші критики Зеленського заспокоїлися», - написав Сокор у Eurasia Daily Monitor, що видається неурядовою організацією Jamestown Foundation.

Експерт американського фонду TheJamestownFoundation, аналітик Володимир Сокор

Для тих, хто переймається корупцією, залишається єдине запитання щодо Зеленського – чи буде він незалежним від Ігоря Коломойського, олігарха, який підтримував телевізійну кар’єру Зеленського і його кандидатуру на президентських перегонах та який намагається відновити контроль над найбільшим банком України, незважаючи на звинувачення у його розкраданні. Єдиної думки нині немає. Але поки що, наголошує Девід Крамер, експерт з питань України в Міжнародному університеті Флориди, Зеленський, «здається, тримається від Коломойського на відстані».

Девід Крамер Фото: HayNews

Протягом десятиріч різні американські адміністрації намагалися переконати українських президентів діяти саме таким чином, але здебільшого без великих успіхів. Однак зараз, коли Зеленський робить фактично все, про що колись тільки міг мріяти Державний департамент, спостерігається вакуум американської присутності в Києві. Тимчасовий посол Вільям Тейлор залишив свою посаду минулого тижня після свідчень про тиск Трампа на Зеленського, і поки що немає кандидата на його заміну. Також немає заміни Куртові Волкеру, спеціальному представнику з питань України, який подав у відставку та виступив зі свідченнями. Помпео скасував два своїх візити протягом двох місяців.

Схоже, що найбільш впливовим американцем, який переймається Україною, є особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який співпрацює в Україні з супротивниками Зеленського та пропутінськими силами, у тому числі з найбільш корумпованими в країні олігархами та політиками. Він все ще намагається назбирати бруд на Джо Байдена.

Між тим, Зеленський, який хоче домогтися візиту до Білого дому, все ще очікує на його дати.

Джексон Діл, Washington Post

(The surprising news from Ukraine: Zelensky is succeeding despite Trump’s abuse)