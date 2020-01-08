У Boeing прокоментували аварію українського лайнера неподалік Тегерана
Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.
"Ми стежимо за новинами з Ірану і займаємося збором інформації", - йдеться в короткому повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, літак "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737 із 176 особами на борту розбився в Тегерані. Він зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу за місцевим часом.
Як зазначає сервіс Flightradar24, остання інформація про місце знаходження літака була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.
Представник агентства з надзвичайних ситуацій Ірану Пір Хоссен Куліванд заявив, що ніхто з тих, хто перебував на борту літака МАУ, не вижив.
За його словами, рятувальники намагаються знайти тіла загиблих.
Українське посольство в Ірані поінформувало CNN, що уточнює список загиблих пасажирів.
Фото: AA