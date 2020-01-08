У Boeing прокоментували аварію українського лайнера неподалік Тегерана

В американському авіабудівному концерні Boeing вивчають інформацію про авіакатастрофу в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України" його виробництва.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

"Ми стежимо за новинами з Ірану і займаємося збором інформації", - йдеться в короткому повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, літак "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737 із 176 особами на борту розбився в Тегерані. Він зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу за місцевим часом.

Як зазначає сервіс Flightradar24, остання інформація про місце знаходження літака була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

Представник агентства з надзвичайних ситуацій Ірану Пір Хоссен Куліванд заявив, що ніхто з тих, хто перебував на борту літака МАУ, не вижив.

За його словами, рятувальники намагаються знайти тіла загиблих.

Українське посольство в Ірані поінформувало CNN, що уточнює список загиблих пасажирів.

Фото: AA