Потенційні кандидати від демократів висловилися щодо обстрілу баз в Іраку

Потенційні кандидати від демократів висловилися щодо обстрілу баз в Іраку

Укрінформ
Претендент на кандидата у президенти від демократів, колишній віцепрезидент США Джо Байден відмовився коментувати атаку Ірану на дві військові бази в Іраку, але молиться за американських військових. 

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я утримуюся від коментування новин, поки ми не дізнаємося більше, - написав він у Twitter, - але я скажу одне: Джилл і я молимося за наших військових та американців за кордоном". 

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Інший претендент від демократів Пітер Буттіджедж зазначив у Twitter, що "сьогодні вночі американці в Іраку перебувають під обстрілом. Мої молитви з ними, їхніми близькими та сім'ями".

Сенатор Елізабет Воррен зазначила, що «це нагадування, чому нам потрібна деескалація напруги на Близькому Сході».

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"Американський народ не хоче війни з Іраном", - наголосила вона.

Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

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8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

Фото: GlobalLookPress

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