Потенційні кандидати від демократів висловилися щодо обстрілу баз в Іраку
Про це він написав у своєму Twitter.
"Я утримуюся від коментування новин, поки ми не дізнаємося більше, - написав він у Twitter, - але я скажу одне: Джилл і я молимося за наших військових та американців за кордоном".
I’m going to hold off on commenting on the news tonight until we know more, but there is one thing I will say: Jill and I are keeping our troops and Americans overseas in our prayers. We hope you’ll keep them in yours.— Joe Biden (@JoeBiden) January 8, 2020
Інший претендент від демократів Пітер Буттіджедж зазначив у Twitter, що "сьогодні вночі американці в Іраку перебувають під обстрілом. Мої молитви з ними, їхніми близькими та сім'ями".
Tonight, Americans in Iraq are under fire.— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) January 8, 2020
My prayers are with them, their loved ones, and their families.
Сенатор Елізабет Воррен зазначила, що «це нагадування, чому нам потрібна деескалація напруги на Близькому Сході».
"Американський народ не хоче війни з Іраном", - наголосила вона.
Tonight, my prayers are with our service members, our diplomats and personnel serving in Iraq, and their families—and all the people in the region.— Elizabeth Warren (@ewarren) January 8, 2020
This is a reminder why we need to de-escalate tension in the Middle East. The American people do not want a war with Iran. pic.twitter.com/Uqybp89u7n
Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.
8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.
У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.
Фото: GlobalLookPress