Потенційні кандидати від демократів висловилися щодо обстрілу баз в Іраку

Претендент на кандидата у президенти від демократів, колишній віцепрезидент США Джо Байден відмовився коментувати атаку Ірану на дві військові бази в Іраку, але молиться за американських військових.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я утримуюся від коментування новин, поки ми не дізнаємося більше, - написав він у Twitter, - але я скажу одне: Джилл і я молимося за наших військових та американців за кордоном".

I’m going to hold off on commenting on the news tonight until we know more, but there is one thing I will say: Jill and I are keeping our troops and Americans overseas in our prayers. We hope you’ll keep them in yours. — Joe Biden (@JoeBiden) January 8, 2020

Інший претендент від демократів Пітер Буттіджедж зазначив у Twitter, що "сьогодні вночі американці в Іраку перебувають під обстрілом. Мої молитви з ними, їхніми близькими та сім'ями".

Tonight, Americans in Iraq are under fire.



My prayers are with them, their loved ones, and their families. — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) January 8, 2020

Сенатор Елізабет Воррен зазначила, що «це нагадування, чому нам потрібна деескалація напруги на Близькому Сході».

"Американський народ не хоче війни з Іраном", - наголосила вона.

Tonight, my prayers are with our service members, our diplomats and personnel serving in Iraq, and their families—and all the people in the region.



This is a reminder why we need to de-escalate tension in the Middle East. The American people do not want a war with Iran. pic.twitter.com/Uqybp89u7n — Elizabeth Warren (@ewarren) January 8, 2020

Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

Фото: GlobalLookPress